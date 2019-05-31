不满车祸判刑提上诉 副校长遭法官斥责浪费时间

（早报讯）博理中学副校长停车时不慎直冲花店撞伤3人，不满10天判刑举3点提上诉，法官驳回上诉，当庭斥责：“若无有力证据就别继续绕圈，浪费时间。”

《新明日报》多次报道，52岁博理中学副校长林顺伟（译音）2017年12月9日中午12时34分左右，载女儿到马林台第50A座湿巴刹与熟食中心准备吃午餐，准备停车时被指不小心踩油门，车子失控往前冲，骑上镶边石后撞进一间花店，导致3人受伤。

林顺伟被控上庭后被判坐牢10天，吊销各级驾照30个月，他不满判刑提上诉。

被告代表律师称被告并无疏忽，车祸是个离奇的意外，举出3点辩驳，但都遭法官驳斥。

首先，他称被告驾驶的丰田Corolla汽车曾被汽车制造厂要求回收，但法官指出，辩方必须证明被告的车跟被回收的是同一款，否则不能相提并论，车子早前经检查也证实没有技术问题。

其次，控方指出，一名司机于2017年4月25日在宏茂桥倒车时不慎撞死64岁妻子，仅被判罚款和吊销执照，但法官指出，那名司机撞死的是自己的妻子，伤痛程度不同。

被告也尝试辩称自己没踩油门，但法官指他踩油门长达四五秒时间，应该有足够时间作出反应。

法官当庭斥责辩方，若无有力证据，就不要继续绕圈，浪费时间，最后驳回上诉。由于被告仍是博理中学副校长，需要完成手头上的工作，要求延至6月4日开始服刑。