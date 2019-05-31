肃毒局捕五人 起获近22万元毒品

（早报讯）中央肃毒局展开突击行动，一天内起获价值约21万9000元的毒品，逮捕五名涉毒人员。

肃毒局今天下午发文告，宣布上述消息。昨天（5月30日）早上，该局执法人员在万国弯（Buangkok Crescent）一带，逮捕了一名66岁的新加坡籍男嫌犯，并在他的个人代步工具里起获了约1409克海洛因。另一队执法人员则在双溪加株大道（Sungei Kadut Way）逮捕了一名31岁的马来西亚籍男嫌犯，并在他被捕时骑行的电单车内起获现金9000元。执法人员逮捕这两名嫌犯前，曾看到他们在榜鹅的苏芒径（Sumang Walk）见面。

执法人员随后押着66岁的男嫌犯来到他在附近的住处，起获了少量的海洛因及多种吸毒用具及秤。正当执法人员搜查时，一名58岁的新加坡籍男嫌犯来到住宅单位，被当场逮捕。

执法人员从惹兰申都督（Jalan Sendudok）的一间私宅单位内起获的毒品。（中央肃毒局提供）

昨天，肃毒局也对三巴旺的惹兰申都督（Jalan Sendudok）的一间私宅单位展开了突击检查，起获了共约980克冰毒、541克大麻、327克爱他死、19颗埃利敏5号（Erimin-5）药片、615克不明白色粉末状物质，以及2956新元、10美元现金，并在单位内逮捕一名34岁的新加坡籍女子和一名53岁的新加坡籍男子。

肃毒局已就上述涉毒活动展开调查。据悉，1409克海洛因足以让671名吸毒者吸食一周，而980克冰毒则足以满足560名吸毒者一周的毒瘾。