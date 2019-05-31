中美防长香会场边举行“积极具建设性”双边会见

中国国务委员兼国防部长魏凤和今天（31日）傍晚同美国代防长沙纳汉举行了“积极、建设性”的双边会见。魏凤和向沙纳汉表达了陆方对台湾问题的立场，警告美国，在维护国家主权和领土完整的问题上，“美方不应低估中国军队的决心、意志和能力”。

魏凤和与沙纳汉此次来新是为了出席香格里拉对话。两人今天傍晚6时30分左右举行了会见。据了解，会见持续的时间比预定中长，两人在会见后也交换了礼品。

中国国防部发言人吴谦在媒体吹风会上形容，会谈的气氛是“积极、建设性的”，会谈的结果是“双方都满意的”。双方就中美两国两军关系、朝鲜半岛等共同关心的问题，“坦诚友好”地交换了意见，并达成了一些共识。双方也同意推动朝鲜半岛无核化、维护地区的和平稳定。

魏凤和在会谈中特别向沙纳汉强调了台湾问题，指出美方近来在涉台问题上有“一系列消极的言行”，中方坚决反对。

吴谦说：“在维护国家主权和领土完整的问题上，美方不应低估中国军队的决心、意志和能力。”

不过双方同意，保持一个稳定的中美两军关系非常重要，两军应落实两国元首的共识，深化交流合作，管控分歧与风险，努力将两军关系打造成两国关系的稳定器。双方都表示了进一步开展沟通交流的意愿。

吴谦介绍，关于中美两军下一步的交流合作计划，双方将通过军事外交渠道，保持沟通和协调。

另据路透社报道，美国五角大楼发言人布奇诺（Joe Buccino）说，两人的会面历时20分钟，并称沙纳汉认为此次会面“具建设性且富有成果”。

布奇诺说，两人就如何建立降低双方误解和误判风险的两军关系展开讨论，并称沙纳汉也讨论了两军在实施对朝鲜制裁方面如何更好地展开合作。

他也说，沙纳汉希望未来能在此次讨论的基础上进一步交流。