NKF今年已筹获逾千万元 将建设翻新洗肾中心

（早报讯） NKF获公众对其慈善活动慷慨解囊，以及在洗肾中心捐赠者的鼎力支持下，今年至今筹集超过1030万元善款。

全国肾脏基金会（NKF）今晚通过50周年慈善晚宴的席位售卖和乐捐活动筹集超过100万元。

此外，NKF今年以来也获四名善心人士和团体捐献930万元，作为建设新洗肾中心和装修现有洗肾中心用途。这四大捐献者是刘氏基金、颜家范及家人、宗教组织三皇五帝，以及诗丽瓦塔纳帕迪慈善基金会。

NKF主席许宝忠今晚在慈善晚宴致辞时，对上述四名捐献者及所有乐捐者致谢。

许宝忠也对肾病患者增加的趋势表示担忧。他说，过去7年来，NKF的洗肾中心从25所增至36所，照顾得病人从3000增至4600人。NKF今年营运成本预计达1亿2000万元，比7年前增一倍。

许宝忠指出，到了2021年，NKF将添另3所洗肾中心，包括一所位于西部企业路，斥资约1000万元打造的大型综合肾疗中心，到时，营运成本预计将增至1亿6000万。

许宝忠承诺，NKF会坚守照顾肾病患者的使命，恳请公众继续给予支持。

NKF昨晚也配合成立50周年为《肾在有情》（Love Triumphs）一书主持推介仪式。此书收录13则由肾脏病患看护者撰写的短文，反映他们照顾患肾病亲人的心路历程。

贸工部长陈振声以主宾身份致辞时，表扬NKF多年来不断做新的尝试，致力于提升服务和善用资源，为肾病患者提供全方位的照顾。