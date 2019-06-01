电动代步车女骑士 撞破玻璃门急逃

大巴窑巴士转换站今早发生“撞后逃”事件，未等自动玻璃门打开，骑着电动代步车的妇女被指急着冲出门，结果直接撞碎玻璃门，事后匆匆离开现场。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲回复记者询问时说，无人在这起事件中受伤，公司也已经报警。

这起事件发生在今早7 时35分左右，地点在大巴窑建屋发展局中心（HDB Hub Mall）和大巴窑巴士转换站之间的地方，记者接获通知后， 到现场了解情况。

根据读者提供的照片，现场地上一度撒满玻璃碎片，大巴窑建屋发展局中心的入口则少了两扇玻璃门。

记者抵达现场时，地上的玻璃碎片已经被清除。在附近面包店工作的店员黄靖莹（19 岁）受访时说，今早8时左右在店里工作时，突然听到一声巨响。

“我从店里出来时，就看到满地玻璃碎片，门前有一男一女。”

黄靖莹形容，女子身形肥胖，看上去有些行动不便，年约40来岁，当时正骑着电动代步车。“事发后，女子慢慢站了起来，有些不知所措。”

闭路电视画面。（新捷运提供）

闭路电视画面。（新捷运提供）

黄靖莹说，两人逗留一会儿后便离开现场，而她也因需要工作，因此不知道两人去向。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲回复记者询问时说，事发时，玻璃自动门还没完全打开时，女子的代步车便撞上玻璃门。她在撞碎玻璃门之后离开现场。

现场一度被封锁，玻璃碎片也已经被清除，巴士的运作并未受到影响。

事发后当局在被撞破的玻璃门附近放上安全 锥，提醒公众避免靠近。