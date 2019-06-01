社工为还阿窿债 骗两老汉棺材本

（早报讯）疗养院女社工为还阿窿债，竟骗两名老汉的棺材本，骗他们去申请提款卡后，用两人的提款卡18天提款和转账141次，卷走4万7000多元。

今年38岁的被告宋香香（译音）面对两项失信的控状。

女被告已认罪 本月18日下判

她昨天认罪后，法官将案件展期至本月18日下判。

庭上揭露，被告是在前年6月1日至8月11日，在盛港某间疗养院做社工。

她的职责除了照顾疗养院的老人以外，也包括帮忙看好他们的财物。

当时，她负责照顾一名80岁的韩姓老汉以及一名77岁的何姓老汉。

她游说两人申请提款卡，还全程陪伴他们处理，趁机抄下了两人的密码。

她在前年7月开始犯案，拿了两人的提款卡，到全岛多处的提款机提钱。

在7月3日至17日之间的15天内，她利用何姓老汉的提款卡，118次提款以及转账他银行账户里的4万0688元以及一角三分钱，连小数点也不放过。

她接着在7月27日至29日之间，用韩姓老汉的提款卡，做了23次转账以及提款，卷走银行账户里的6672元。

被告得手不久后，在前年8月11日就辞职离开，她的罪行直到去年1月才被发现。

当时，另外一名社工检查两名受害者的银行账户记录时，发现有许多可疑的提款以及转账，因此报了警。

被告在接受调查时承认犯案，声称她是因为欠下几组阿窿的钱，按照阿窿的指示将两名老汉的钱转到了其他欠债人的银行账头。