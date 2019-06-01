脚车链锁门草塞锁孔 销售员屡扰邻判坐牢

（早报讯）声称为了追讨10年前的债务，车行销售员两周内多次骚扰邻居，两次用脚车链锁住铁门，两次拿香和草塞在铁门的锁孔，还把邻居家前的鞋子扔掉。

50岁的被告李发来（译音）共面对六项罪名，包括蓄意伤人、触犯防止骚扰法令、以及触犯远程赌博法令的罪名。他承认其中三项罪名后，前天被判坐牢一个月以及一周，并且罚款2000元。由于他是在假释期间犯罪，法官下令他额外坐牢211天。

庭上揭露，51岁的周姓司机是被告的楼上的邻居。被告声称，对方欠他钱不肯还，因此对受害人进行骚扰。

被告第一次犯案是在去年11月23日，他拿了一条脚车链，锁邻居住家的大门。过了几天后，即在11月26日，他再次用脚车链锁门。

他见邻居仍不肯还钱，因此换了“招式”，他在12月1日在邻居铁门的锁孔里塞了一支香。他在12月8日，则用草塞满锁孔。

除此之外，他在这段期间内，也把邻居家前的五双鞋子丢掉。

主控官表示，被告的行为造成对单位内的其他住户，造成困扰。

代表律师求情时说，若不是对方十年前就欠他钱不肯换，被告就不会出此下策，希望法官念在他悔过的情况下判罚款就好。

法官下判时表示，被告利用脚车链锁门，是加重刑罚的因素，因此必须坐牢。