林厝港弃尸案 嫌凶涉失信欺骗加控6控状

（早报讯）涉杀害女工程师弃尸林厝港，嫌凶被控后，多名受害人陆续报案揭发他欺骗，如今又因涉及失信、欺骗等案件，被加控6项控状。

这起备受关注的林厝港弃尸案于今年3月在高庭开审，已婚并育有一子的邱贵福（50岁）面对一项谋杀控状，指他在2016年7月12日上午8时以后，在滨海花园通道杀害了来自中国天津的情人崔雅洁，之后载着尸体“游车河”多个小时，最终移尸到林厝港8巷焚烧。

案件经11天审讯后，暂时告一段落，择日进行结案陈词。谋杀审讯未结束，被告又因涉及多起欺骗案件，日前加控6项欺骗和失信控状。

根据控状，被告在2015年1月至2016年6月间是Kendo Services的行销经理，他被指两次失信公司的营业额和加盟费，一共高达2万4379元。另一项控状则指被告在2015年9月间，欺骗一名江秀音，谎称是洗衣店老板，骗她投资3万元给他的生意。被告也同样被指在2014年10月见，欺骗一名赵翠兰，导致她投资1万元。

此外，被告也涉嫌在2016年1月至7月间，欺骗一名林绣莉，让她以为自己是洗衣店的加盟商，导致她转账1万4595到被告妻子和江秀音的户头。

最后一项控状则指被告在2016年7月8日，欺骗一名张红投资洗衣店生意，并在被告的指示下，将钱汇到死者父亲的银行户头。

被告触犯第408项条文的失信罪下被控，若罪成，可被判坐牢长达15年，并另加罚款；触犯420欺诈条文，一旦被判罪成，最高刑罚可长达10年监禁和罚款。案展至本月3日过堂。（人名译音）