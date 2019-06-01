新邮政将推出改善服务新措施

（早报讯）新邮政下个月起将推出一系列改善邮政服务的新措施，其中包括为挂号邮件提供可追踪派送至信箱的新服务选项，以及将平日上门派送邮件的时段延长至晚上9时。

新邮政的邮政兼新加坡业务行政总裁冯行伟昨天（5月31日）接受《联合早报》 访问时指出，许多顾客会选择“高保障”的挂号方式派送邮件，因为邮差会把邮件送上门，并须由收信人签收，但是收信人不一定在家中。

由于多数挂号邮件是可放入信箱的信件，新邮政正与有关当局探讨从今年10月起推出新的可追踪（trackable）信箱派送服务，顾客若无需收信人签收邮件，便可选择把挂号邮件直接放入信箱，而收信人会在邮件送到后通过手机短信或应用接到通知。

冯行伟说，这个新措施将能减少邮差须上门派送的邮件量，同时也能向顾客保证邮件已派送。

另一方面，新邮政也计划调整邮差的工作范围，将信箱及上门派送工作分开由特定的邮差负责，从而减轻他们的工作量。

为推行这项措施，新邮政将简化邮件分类工作，根据邮件大小分成可派送至信箱或顾客家中。

新邮政也将从8月起把平日上门派送邮件的时段延长至晚上9时，让更多邮件能成功派送至顾客家中。若邮件无法完成派送，公司会在星期六继续派送。

此外，武吉知马和义顺地区下个月起将试行“我的邮差”计划，让居民扫描QR码连接至有邮差相关信息的微型网站，并可为邮差的表现评分，同时也可提供反馈。

另一个新措施是新邮政正与当局探讨从今年9月起，为组屋信箱安装6万个须关上才能取出主钥匙的信箱主门（masterdoor），避免邮差忘记上锁的情况发生。