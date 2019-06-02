宣传立国一代配套详情 立国一代路演正式开跑

（早报讯）政府与各区基层组织将联办路演，向立国一代宣传立国一代配套详情，也提供各类信息助他们保持身心活跃，不与社会脱节。当局目前已安排在全岛各地举行多达23场路演。

由通讯及新闻部连同宏茂桥集选区基层组织联办的首场路演活动，星期天上午在工艺教育中区学院举行，由负责该区基层事务的李显龙总理担任活动主宾。

李总理也和同区另外五名议员，把立国一代福利包颁发给区内居民，每个分区各有50名居民从他们的议员手中得到福利包。

李总理自己则从区内资深基层义工诺琳（Noelene）手中接过自己的福利包。

他致辞时说，立国一代配套是政府对立国一代表达的一点心意，感谢立国一代和新加坡一起成长，经历独立年代的斗争和动荡，默默牺牲和付出，协助打造今天的家园。

立国一代路演除了提供立国一代配套详情，也提供各类运动、义工活动等信息，助立国一代保持身心活跃，不与社会脱节。这包括上课学习新技能或新兴趣，以优惠价进入公共体育设施和参加一些体育项目等，例如只要20元就能在一年内，无限次进入公共游泳池。

政府为立国一代这个终身配套拨款61亿元。配套涵盖五方面的援助，包括额外医疗津贴、终身健保计划的额外年费津贴、这五年有额外保健储蓄填补，以及更多的终身护保加入奖励金等。