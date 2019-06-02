中国防长魏凤和：防止台湾分裂中国必将不惜一战

中国国务委员兼国防部长魏凤和今天（6月2日）早上在香格里拉对话会上以打赢南北战争的美国林肯为例，强调林肯被认为是美国最伟大的总统，就在于他防止了美国分裂，同理，中国也会不惜一战维护统一。

他说：“台湾问题事关中国主权和领士完整。世界上没有任何一个国家会容忍国家分裂。去年我访问美国，美国朋友给我讲，林肯之所以成为美国历史上最伟大的总统，就在于他领导打赢了南北战争，防止了美国国家分裂。”

魏凤和说，美国统一不可分割，中国当然也统一不可分割。中国必须统一，也必然统一，“如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队别无进择，必将不惜一战，必将不惜一切代价，坚决维护祖国统一。”

他说：“这里，我要正告民进党当局和外部干涉势力；第一,任何分裂中国的企图都不可能得逞。第二，任何干涉台湾问题的行径都注定失败。我留意到美方发言。我想问，“台湾关系法”是台湾的法？还是美国的法？是中国的法？还是世界的法？还是联合国的法？美国这是利用国内法干涉中国的内政。第三，任何对中国军队决心意志的低估都极其危险。我们愿以最大诚意、最大努力争取和平统一前景，但决不承诺放弃使用武力。维护国家统一是军队的神圣职责。如果中国人民解放军不能维护祖国统一，那还要解放军干什么？！”（《联合早报》李志扬、卓汶德报道）