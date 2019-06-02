魏凤和强调：华为没有和中国军方进行合作

中国国务委员兼国防部长魏凤和今天（6月2日）早上在香会上演讲后，现场提问踊跃。主持人在数十个提问要求中，让22个人提问，魏凤和在有限的时间内几乎回应了所有问题，与现场互动热络，甚至直接回答敏感问题。

在接连发问的多位提问者中，英国《电讯报》记者严倩君（Sophia Yan）针对中国法律规定华为等私企有义务与政府合作，向魏凤和提问，中国共产党会在什么情况下会要求私企在国家安全与国家情报方面提供协助。

严倩君也引述魏凤和演讲所提起的人类文明史上无法抚平的创伤和悲剧，提问后天是六四事件30周年，中国军队是否会终于承认当年发生的事？

对于华为问题，魏凤和回答说，华为是民营企业，不是军方企业，中国反对其他国家对民营企业的制裁。他也说：“你不要以为他（华为创办人任正非）当过兵，当过兵的人很多，中国以前当过兵有几百万……华为是民营企业，他没有跟军方进行合作。”

魏凤和在回答了新疆、卫星导航、南中国海等问题后，又回到严倩君所提出的六四问题。

他说：“六四89年的动乱是30年了，大家都很关心，30年了，30年的实践证明这30年的中国在中国共产党的领导下，发生了翻天覆地的变化。”

魏凤和说：“你们难道说，六四我们处理不对吗？六四是有结论的。它是一场政治的风波，是一场政治的动乱，中央采取果断的措施，坚定采取了措施来对这一场动乱、制止平息了动乱，这是正确的反应。”

他最后鼓励记者再到中国去看看，可以更加理解这一段历史。