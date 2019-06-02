黄永宏：各国若须在中美之间选择 将成人人皆输的游戏

（早报讯）无论是美国优先的政策或中国的崛起， 倘若被视为与其他国家的国家利益或集体利益不相称， 则美国或中国的支配地位将被削弱。

我国国防部长黄永宏今天（6月2日）上午在第18届香格里拉对话会的最后一场全体大会上发表演讲时，指出这点。

他表示，美国和中国作为亚洲的主导力量， 在双边角力的同时所面对的挑战是，为所有国家无论大小， 提供一个超越军事力量的道义理由，来接受其支配地位。

黄永宏指出，这两个国家均以国家安全为理由维护其当前立场， 美国提的是贸易，中国则关注南中国海。

“但无论两个国家的潜在动机如何， 如果美国优先的政策或中国的崛起， 被视为与其他国家的国家利益或集体利益不相称， 则美国或中国的支配地位将被削弱。”

黄永宏强调，各国如今首要维护的是贸易关系， 尔后才是树立安全盟友，跨太平洋伙伴关系协定（简称TPP） 就体现了这点。

当时，尽管美国退出TPP，但其他11国仍选择继续进行， 并由日本和澳大利亚领导了跨太平洋伙伴全面进展协定（ 简称CPTPP），即使是中国也没有拒绝加入CP-TPP。

黄永宏也说，对欧盟而言，倘若它认为美国的贸易条件过于繁重， 那么它可能增加与中国的接触或寻求其他合作伙伴。 更糟糕的情况是，个别国家必须在美国或中国之间做出选择， 使其成为人人皆输的游戏。