金管局推出开埠200周年20元纪念钞

（早报讯）哈莉玛总统今早在总统府的开斋节开放日上宣布，为纪念新加坡开埠200周年，新加坡金融管理局下周一将推出20元新钞。

新钞正面印有首任总统尤索夫伊萨的肖像，反面则有八名曾对本地社会做出显著贡献的代表人物，分别是华社领袖陈嘉庚、被誉为新加坡特蕾莎修女的许哲、杰出女教育家王惠卿博士、现代马来文学之父文西阿都拉（Munshi Abdullah）、第一任植物园园长亨利·李德里（Henry Nicholas Ridley）、印族慈善家比莱（P.Govindasamy Pillai）、杰出女运动家爱丽丝·彭尼华德（Alice Pennefather）和马来族抗日英雄阿南赛迪（Adnan Saidi）。

公众可从6月10日（星期一）起，到以下九家银行的分行换取新钞：

星展银行／储蓄银行

华侨银行

大华银行

中国银行

花旗银行

中国工商银行

马来亚银行

渣打银行

汇丰银行

公众可用20元换取一张20元新钞，每人一次不可换取超过20张新钞，每张新钞会附上一个封套。

此外，金管局也推出5000份限量版新钞配套，一套内涵三张没有切割的20元新钞，售价为280元，公众从即日起至6月13日可到新加坡造币厂(The Singapore Mint)网站预订。

配合新加坡开埠200周年和推出新钞，金管局展览馆特别展出本地货币的发展史，并搜集多种曾在本地使用的货币，当中包括深具纪念价值的本地第一批纸钞货币，还有日据时代日军发行的“香蕉钞”（banana notes）。