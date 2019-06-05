预购组屋日后配件质量更好 设计更时尚

（早报讯）今后兴建的预购组屋，将安装质量更好的大门、地砖和浴室配件，设计也更摩登时尚，但当局保证屋价不会因此上扬。

建屋发展局今天发文告说，自今年2月的预购组屋销售活动起，所有新预购组屋项目都将内置更摩登时尚的配件。

这些高质量的新配件主要分布在入口处、厨房和浴室。其中，包括更实用且耐用的木门和铁门、不易磨损的地砖、设计极简的窗户，以及节水时髦的浴室配件。

建屋局科长（项目发展和管理）符志汉受访时说：“建屋局持续改进组屋单位的设计与质量，以配合居民不断变化的需求和期望。有鉴于此，我们最近更新了新组屋内的装置与陈设。”

例如，当局自去年2月起，已为所有新预购组屋项目采用开放式厨房设计，客厅和厨房之间不再有隔墙。

符志汉说：“这让居民在设计住屋时能有更大灵活性，以满足他们的需求。今年，我们再迈前了一步，改进新组屋提供的配件，让组屋更时尚摩登。”

当局是在收集居民反馈和考量日后需求后，做出这些改变。例如，他们发现预购组屋目前采用自带洗手盆的马桶，并不受居民青睐，因此改为具有两种冲洗模式的省水马桶。

符志汉说，组屋买家无须为内置新配件的组屋单位支付更高价，因为尽管建造成本略微增加，但建屋局能实现规模经济，因此能够承担额外成本。