涉泼粪便油漆追债 两男子被捕

（早报讯）一名15岁少年和一名28岁男子，分别涉嫌在宏茂桥和武吉巴督犯下大耳窿骚扰案，被警方逮捕。

警方今天（6月5日）下午连发两则文告，公布上述消息。

警方于5月30日至6月1日之间接到两起关于宏茂桥区内大耳窿骚扰的报案。一个住宅单位遭人用酱油泼洒，另一个住宅单位则遭人用粪便和尿液泼洒，门上还留下了催款条。经调查及查看警方电眼画面后，宏茂桥警署确认了15岁少年的身份，并于昨天将他逮捕。调查在进行中。

另一方面，警方于5月31日接到报案指武吉巴督52街的一个住宅单位遭泼漆、附近的电梯门也遭涂鸦。经调查及查看电眼画面后，裕廊警署确认了28岁男子的身份，并于昨天将他逮捕。初步调查显示，男子相信也涉及其它大耳窿骚扰案件。

28岁男子将在明天被控上法庭。根据放贷人法令（2010年修订版），大耳窿骚扰罪初犯者可被罚款5000至5万元，外加最长五年监禁、多达六下鞭刑。

警方提醒公众远离大耳窿，且不要以任何方式协助他们、勿被“快钱”诱惑。家长们也应多留意子女的活动，并教育他们别轻易听信不法分子。

如果知道有人可能涉及大耳窿活动，公众可拨打999报警，或拨打反阿窿热线1800-924-5664提供线索。