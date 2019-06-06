我国2021年6月全面禁止反式脂肪

（早报讯）本地对反式脂肪的管制将施出最后一击，从2021年6月起，加工食品中将不允许再含有部分氢化油，全面实现零反式脂肪。

卫生部宣布，两年后，所有在新加坡售卖的食品成分，包括脂肪、油和包装食品都不得含有部分氢化油（partially hydrogenated oils），无论这些食物是否是在新加坡制造或进口。到时候，食品制造商得确保生产过程中没有使用部分氢化油，零售商和进口商也要确保他们销售的食品中不含这类成分。所有的制造商、零售商和进口商仍须在新加坡售卖的产品包装上列出成分表。

部分氢化油也称反式脂肪（transfat），在很长一段时间普遍用于人造黄油、烘焙及油炸食品等，就连人们常喝的三合一或二合一咖啡粉中添加的奶精也含有反式脂肪。

目前，已有六家公司承诺在一年后完全消除食品中的反式脂肪，比政府提出的禁令早一年禁止反式脂肪，他们在四大“高风险食品” 种类——零食、烘焙食物、速食和搽面包用的脂肪（fat spreads）中占一半的市场份额。这六家公司是：Gardenia面包、Nestle、职总平价超市、百美超市、昇菘超市和Sunshine面包。

反式脂肪是将液态的油通过工业程序转变为半固体类的脂肪，作为黄油和猪油的替代品，以此延长加工食品的有效期。反式脂肪不是人类饮食的天然组成部分，会提高心血管疾病风险，而且没有“安全摄取量”，一项针对14万人的研究显示，每日多摄取四克的反式脂肪，心血管疾病的发病率会增加23％。

卫生部是在2013年开始把油和脂肪中的反式脂肪含量限制在2％以下，卫生部说，这有效将国人每日摄取的平均反式脂肪量从2010年的2.1克减少到1克。