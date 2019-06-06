（早报讯）妇女被指洒水驱赶在楼下的野猫，举动被拍下后，网上引发热议，还有人恫言上门“报复”，对妇女泼屎尿。

这起事故发生在中峇鲁庙弯（Beo Crescent）一带的组屋。居民Sammi Zhen（40岁，舞台工作者）告诉记者，一名妇女不知何故，故意洒水到楼下，相信是要驱赶猫只。

“她非首次向猫儿泼水，之前也曾向一只黄猫洒水，这次被洒水的黑猫并非流浪猫，只是主人偶尔会将它放在外面活动。”

Sammi Zhen表示，如果发出噪音或破坏东西，驱赶它无可厚非，但它只是安静地躺在楼下，妇女却故意洒水，行径十分过分。

他说，妇女此前一直有工作，但最近几个月一直在家。

由于不满妇女的行为，Sammi Zhen拍下了视频，并上载到网络。根据他拍摄的28秒视频，妇女用水瓶从桶里盛水后，就开始从楼上洒水，驱赶黑猫。

视频流传后，数名网民陆续联络Sammi Zhen，索取妇女的地址，还扬言要上门泼屎尿。

“有人的态度非常强硬，但为了避免不必要的冲突，所以我才坚持不公布事发地点。”

视频上网后，随即引起热议，短短两天内，已有近500人次分享及170个留言。

不少网民纷纷留言斥责妇女，同时有者也称想要以其人之道，还治其人之身。不过，也有人质疑上传视频阻吓是否能奏效。