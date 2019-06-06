调查：六成国人赞同在德士私召车等装朝内摄录器材

（早报讯）一项本地调查显示，将近所有受访者认为在德士、私召车和私人巴士安装朝车内拍摄的摄录器材，可有效防止暴力行为，更好地保护司机和乘客。

不过只有六成受访者认为应该允许车内安装这类摄录器材。

为了更好地了解公众对这类器材的看法，民情联系组（REACH）今年3月15日至22日，在网上针对1000名15岁以上的新加坡人展开调查。

根据民情联系组今早公布的调查结果，约九成受访者认为这类器材能防止暴力等不恰当行为，更好地保护司机和乘客。

不过只有64％受访者认为应该允许车内安装这类摄录器材，22％反对安装，其余14％则表示不清楚或不确定。

在同意安装的受访者当中，超过九成（93％）认为车内需要安装可同时录制视频和声音的器材，才能更有效协助当局处理与车资相关的争执或暴力等不恰当行为。

陆路交通管理局去年规定，从6月22日起，提供公共载客服务的德士、私召车和私巴司机和业者须获得陆交局批准，才能安装朝车内拍摄的摄录器材。

陆交局将检讨相关条例

不过司机只能在陆交局授权的中心装置，并只允许录影不录音，以确保乘客的隐私和个人资料得到保障。有关指示并不影响新捷运和SMRT等公共巴士，以及公司载送员工的厂车。

交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今早在面簿上发文指出，陆交局接下来几个月检讨与朝车内拍摄摄录器材的相关条例时，会将上述调查结果纳入考量。检讨结果预计会在7月出炉。