18人吃自助餐后食物中毒 Delizio卫生评级降至C

（早报讯）一家餐饮供应商因为发生集体食物中毒事件，其卫生评级由Ａ级降为C级！

麦波申一家食品公司Delizio Catering去年12月12日为一场圣诞活动供应自助餐，其中18人吃下后出现拉肚子和呕吐等肠胃炎症状。

根据新加坡食品局网站，这家业者的食肆卫生评级已从原本的A级降为C级。

Delizio公关经理佛罗伦斯昨天答复《海峡时报》询问时指出，公司当时为135人提供自助餐，由于是圣诞期间，大部分食物为西餐。

由于自助餐是Delizio在企业社会责任项目下赞助的活动，因此受影响的食客没有获得补偿。

新加坡食品局受询时指出，当局在受影响食客的粪便样本中，发现源自食物的病原体。

发言人说：“Delizio已经纠正疏失，并加强工作场所和设备的卫生工作。”

佛罗伦斯也指出，公司已经检讨如何处理食材及送餐等步骤，并采取措施改善这些流程。

不过食品局会继续监视Delizio位于第一家食品大楼的食物处理场所，12个月后会重新评估它的食肆卫生评级。

食品局也提醒食品业者要遵守正确的食品处理方式，保持卫生。

本地近期接二连三发生集体中毒事件，今年2月，52人吃了Elsie's Kitchen的食物后身体不适，该业者的食肆卫生评级同样被降级。

今年3月，人民行动党社区基金会属下13家Sparkletots幼儿园上个月就有多名儿童和教职员吃了Kate's Catering的餐食后呕吐腹泻，发烧送院，业者的运营执照一度被吊销。