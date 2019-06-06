警全岛扫荡捕31男25女

（早报讯）警方在全岛15个地点展开5天的扫荡行动，逮捕31男25女。

警方发布文告，中央警署在惹兰勿刹、柏利利奥路（Belilios Road）、赛阿威路（Syed Alwi Road）、合乐路（Havelock Road）、福士路（Foch Rd）等多15个地点，针对赌博及相关犯罪活动进行5天的扫荡行动。

在行动中，年龄介于26至41岁的1男6女疑涉及非法活动被捕。 警方起获大笔现金和手机。（警方提供）

此外，12名年龄介于19至56岁的女郎，相信持有工作准证及短期探访证，在酒店及出租的公寓里工作，触犯了妇女宪章。另一名63岁男子也因妨碍公务员执行公务被捕。还有24男及7女，则是在触犯公共赌馆法令和远程赌博法令的条例下被捉，警方从他们身上起获9500元现金及13台电脑。其余5人因毒品相关罪名及触犯移民厅条例被捕。

屋主及酒店店主被告需确保住户不在住宅内进行非法行动，营业非法妓院的业者将被罚款最高1万元或是5年监禁，知情与参与者则可被判最高5年监禁或是罚款1万元。

赌博场所的屋主可被判入狱最高3年，罚款不少于5000元但不高于5万元，赌博者则可被罚款最高5000元，入狱不超过6个月。

妨碍公务员执行任务者一旦罪成，则面对最高3个月监禁，或罚款2500元，或两则兼施。