六名男女对公职人员动粗明天被控

六名男女对公职人员动粗和爆粗口，星期五（6月7日）被控上法庭。

警方今天（6日）发文告说，这四名男子和两名女性年龄介于20岁至55岁，六起案件先后在去年4月至今年2月间发生，导致两名警员、两名陆路交通管理局停车场稽查员、一名国家环境局禁烟稽查员，以及两名稽查个人代步工具违例者的辅警遭受肢体或言语暴力。

案情显示，去年4月28日，一名47岁男子在义顺环路一带对展开例行突击检查的警员辱骂，还故意上前撞击警员。去年10月，一名警员在乌节路处理纠纷案件时，也遭20岁女子掐喉。

去年11月，一名陆交局停车场稽查员在裕廊东执行公务时遭29岁男子辱骂和掌掴。今年1月，一名36岁男子也在班丹环道（Pandan Loop）停车场爆粗口谩骂稽查员，还动手推人。

去年12月，环境局稽查员向一名在裕廊东禁烟区吸烟的55岁男子开罚单时，遭男子辱骂。今年2月，两名辅警在稽查个人代步工具违例者的过程中，被一名51岁妇女打伤。

辱骂公职人员一旦被判罪名成立，可被判坐牢长达12个月、罚款或两者兼施。蓄意伤害公职人员则可被判坐牢长达7年、罚款或鞭刑。以刑事暴力妨碍公职人员执行公务，若罪名成立可被判坐牢长达4年、罚款或两者兼施。