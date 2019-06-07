今早开市前可关注股票

（早报讯）美国股市周四隔夜收涨，因投资者对贸易情势感到更乐观，此前有媒体报道，美国正在考虑推迟对墨西哥进口商品征收关税。道琼斯工商指数升0.71%，标普500指数上涨0.61%，纳斯达克指数升0.53%

本地股市方面，由于缺乏明确指引，海峡时报指数昨天仅上扬0.12％或3.81点，闭市报3146.18点。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 25家公司昨天正式被列入新加坡交易所的观察名单。这些公司除了120个交易日内的平均每日市值少于4000万元，当中有22家无法满足最低交易价（MTP）规定，四家连续三个财政年度出现税前亏损。

最低交易价的标准是六个月交易量加权平均股价（VWAP）不得低于0.20元。

其中联合食品（United Food）是唯一同时无法满足以上所有条件的公司。

2. 艾来得科技（Allied Technologies）就3320万元不翼而飞一事，答复新加坡交易所的多项提问。

针对负责保管公司账户的JLC Advisors律师事务所（简称JLC）的合伙人，也是艾来得的独立董事，该公司表示，董事会当时并不感到担心，是因为这名独立董事并不是保管账户（Escrow Account）的签署人。

艾来得科技的保管账户安排是在2017年10月23日启动，原本是用来存放2017年集资活动的收益。JLC替艾来得科技保管的近3320万元后来不翼而飞，事务所资深律师王赐安一度失联，不过，他被控上法庭的消息昨天曝光。

3. 城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）指出，奥克兰千禧大酒店（Grand Millennium Auckland）的租约已获得更新。

4. 中国光大水务（China Everbright Water）取得江苏江阴的两个水处理项目，总投资约5亿零360万人民币（约9936万新元）。

5. 新科工程和诺基亚（Nokia）就5G和物联网（IoT）等关键技术达成伙伴协议，两家公司将交叉销售它们的解决方案。

新科工程另外指出，宇航部门与越南航空子公司Vietnam Airlines Engineering Company（VAECO）组成新的合资公司，提供保养、维修和翻修（MRO）服务。这象征集团首次进军越南。合资公司的缴足资本是390万美元（约530万新元），集团持股49％。