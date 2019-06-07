李总理会见澳洲总理 深化双边关系

（早报讯）李显龙总理今早会见来新访问的澳大利亚总理莫里森， 两国同意开拓网络安全和数码经济等领域的合作。

莫里森（Scott Morrison）今天对我国做一天访问， 他早上出席了李总理为他而设的早餐，两人之后举行了会谈， 并召开联合记者会。

李总理在记者会上说，新澳两国是天然的合作伙伴、享有“极佳” 的双边关系。他赞扬，两国在2015年签署的全面战略伙伴关系（ Comprehensive Strategic Partnership，简称CSP）得到了很好的实施， 他也感谢澳洲多年来支持我国在澳进行军事训练。

李总理说，两国同意探讨深化双边伙伴关系，开拓新的合作领域， 包括数码经济、网络安全和食物安全等。

他说：“关于数码经济合作的讨论还在初期阶段， 但我们可以探讨在新兴领域，如电子发票、电子支付、 数码身份和人工智能等深化合作。”

李总理认为，这将为两国开拓新的经贸联系， 两国总理已指派各自贸工部长就此展开磋商。

李总理在会谈中也向莫里森提出，两国应尽早签署天空开放协定（ Open Skies Agreement），以及更新1969年签署的“避免双重课税协定”。他认为， 这将强化两国的互联互通及经济联系。

李总理和莫里森今早也就区域和国际局势交换意见。 对于澳洲持续参与本区域事务、强力支持亚细安，李总理表示欢迎。