越柬不满李总理面簿言论 陈川仁：不影响友好关系

（早报讯）李显龙总理最近一则面簿贴文因提到1978年越南入侵柬埔寨事件惹争议，国会议长陈川仁今天（7日）对此回应，指越南也许反对侵略之说，但这不改变许多人对历史的认知，同时也不影响新加坡继续与越南建立友好关系。

李总理是在上周五于面簿发表唁函，对泰国前首相布勒姆逝世表达深切慰问。他在提及布勒姆的贡献时，形容布勒姆任首相时亚细安五国（泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和新加坡）如何联合斥责“ 越南入侵柬埔寨即取代红高棉政权的柬埔寨政府”，以此认可他的领导能力，却因此言论引发越南强烈反弹。

越南外交部本月4日对李总理的言论“未真实陈述历史”，表达遗憾 。柬埔寨方也有批评声，认为李总理的发言“不实”且“无法接受” ；6日晚上，柬埔寨总理洪森也打破沉默，表示李总理“这样的言论证明当时新加坡支持红高棉种族灭绝制度”。他对李总理的发言表示遗憾。

不过，新加坡在越南入侵柬埔寨事件上向来重申一贯的外交立场，我国前副总理黄根成就曾在2011年一次讲话中说，我国在越柬战争中的参与不是新越双边课题， 在柬埔寨课题上的回应也不意味着新加坡同情红高棉政权。

陈川仁今天在面簿贴文中也说：“越南也许不满总理的一些言论，我想他们大可选择如何去自己定义过去，但这无法改变许多人对历史事实的认知，也不影响我们作为好朋友或邻居的关系。”