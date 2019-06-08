59企业团体加入环保行列 对减少废弃说我愿意

许多人或许会对酒店在客房里摆放瓶装水习以为常，试想一家经营6000间客房的集团，若每个房间每天放两瓶水，一年将累积超过400万个塑料瓶。

在本地经营15家酒店，拥有约6000间客房的雅高酒店集团（Accor），今天跟另外58个餐饮业者、购物中心、学校和超市等，加入国家环境局推行的“减少废弃，我愿意”运动（Say Yes to Waste Less），承诺通过各种方式减少使用即用即丢物品。这项运动涵盖超过1600个场所。

环境及水源部兼卫生部高级政务部长许连碹博士，今早出席了在淡滨尼宜家家居举行的推介活动。

她致辞时说，去年住家垃圾中16万4500公吨是一次性用品，它们多数只用了一次就被丢弃。有许多人选用纸杯、纸袋和可生物降解的产品，觉得这样比较环保，但事实上生产和丢弃任何东西都会对环境造成冲击。所以最好的做法是避免使用即用即丢物品。

雅高酒店集团亚太区域通讯和企业社会责任副总裁里德（Gaynor Reid）受访时说，旗下个别的酒店从2012年起陆续采纳不同方法避免浪费，例如淘汰独立包装沐浴用品改用肥皂器，以纸吸管代替塑料吸管、安装饮水机取代瓶装水等。

“我们的目标是在2021年以前把瓶装水，以及厨房用的不可循环塑料用量减半。”