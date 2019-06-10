开埠200周年纪念钞首发 银行未开已排队

（早报讯）开埠200周年纪念钞魅力无法挡，银行开门两小时前已有公众在门外排队。大巴窑中心的星展银行及大华银行外，一早有超过200人排队等着换新钞。

为纪念新加坡开埠200周年，新加坡金融管理局今天起推出20元新钞，共有200万张让公众等值换取。

这款纪念钞正面印有新加坡首任总统尤索夫伊萨的肖像，肖像旁是前最高法院和政府大厦建筑，钞票背面则向八位曾对新加坡社会做出显著贡献的代表人物致敬。

第一位到大巴窑中心星展银行分行排队的沈女士（58岁），今早6时30分就开始等候了。她受访时说，自己一向有收集钞票的习惯，而开埠200周年纪念钞别具意义，因此打算换取20张，也分给子女们。

星展银行在8时30分开门时，门外已经排了约130人。工作人员也在现场派发排队号码，让领取到号码的公众可不必继续排队，能够先去吃早餐再回来。但到了约9时的时候，排队号码已派发完，一些公众只好改而在大华银行外等待。

至于大华银行，今早约8时也开始出现人龙。银行9时30分开门时，门外有已等候了超过100人。

大巴窑中心星展银行分行和大华银行分行的新钞，都分别在半小时和15分钟内派发完。