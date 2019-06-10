排放工商业污水 38公司罚款逾25万

（早报讯）38家公司在去年6月至今年5月间因非法排放工商业污水而遭罚款，总额达25万3700元。

公用事业局今早发文告说，当局是在对工地展开例行稽查以及监察公共污水处理系统时，揭发这38家公司的违规行为。

违规行为包括排放的工商业污水含有受管制金属物质，或超过获允许含量的化学物质。更严重的行为包括排放污水中含有危险物质，或挥发性有机化合物（volatile organic compound）。

这些行为可造成下水道起火，并可影响公用局的污水处理。

文告也指出，38家公司中有18家公司是重犯者，因此获得更严重的处罚。

其中，面包物语（Breadtalk）在2016年6月及2017年4月间数次将含有超过获允许含量的受管制化学物质的工商业污水排放至下水道中，共被罚款1万6300元。

另一家公司达成包装（Tat Seng Packaging Group）也在2016年6月、2017年12月及去年3月，排放含有超过获允许含量的受管制化学物质和金属物质的工商业污水，而被罚款1万4100元。

其他违规公司包括污水回收公司NSL Oilchem Logistics、电镀公司Metal Treatment Technology以及工程机械公司KMS Industrial，并分别被罚款1万2200元、1万1300元和1万零500元。