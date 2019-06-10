星耀樟宜星空花园新设施 天悬桥最红火

（早报讯）星耀樟宜星空花园的游乐设施今早正式开放，不少家长趁学校假期特地请假带孩子去玩乐体验，其中天悬桥最受欢迎，门票通过网站提前开卖已几乎售罄。

位于星耀樟宜（Jewel）顶层的星空花园，七个付费设施今早正式投入运作，由于正逢学校假期，大多数访客为本地家长和孩童。

苏彬欣（38岁，公务员）今天特地请假，一早就带一对儿女到星空花园排队买票。

“之前听说星耀樟宜非常多人，我们担心星空花园也会有同样情况。为了避开人潮，我们选择在平日早上过来，趁周围还较清静的时候好好享受。”

为了能抢先在第一时间好好体验游乐设施，王浩玮（40岁，产品经理）在门票开卖首日就上网买票，昨天和丈夫及两个儿子在樟宜机场皇冠假日酒店享受一晚的“酒店假期”（staycation），今天也特地请假，一早就同家人参观星空花园，到天悬桥和天空之网玩乐。

王浩玮对天悬桥留下深刻的印象。“之前到星耀樟宜时只能从低处欣赏雨漩涡，这次则可以站在高处近距离欣赏到雨漩涡的美，让我很惊叹。”

根据记者现场观察，天悬桥入口处在开放前就已经出现人龙，相信是整个花园最受欢迎的设施。

距离地面约23公尺、长50公尺的天悬桥融入玻璃地面设计和云雾效果，让访客仿佛漫步云端，还能近距离观赏雨漩涡。

记者上网查询后发现，该设施6月和7月的门票几乎已经卖光，只剩下少量门票。