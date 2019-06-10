车辆失控冲入车祸现场 撞伤交警救护员

（早报讯）短短一小时内，一场车祸竟引发两车祸，交警、救护人员及两名骑士被车撞倒，导致8人送院。

这三起车祸发生于昨早11时15分左右，地点是泛岛高速公路往樟宜机场方向，靠近武吉知马高速公路之前的路段。

据了解，第一起车祸涉及一辆轿车、倾斗罗厘和七人座休旅车，三车连环撞后，两辆电单车途经时，不知何故打滑，两名骑士摔倒。事后，交警与救护人员到场救援，结果又有一辆车失控冲入车祸现场，交警、救护人员以及两名骑士纷纷被撞倒。

记者走访时，许多交警以及查案人员在场搜查、拍照取证。

据观察，除了撞毁的轿车，现场也有一辆翻覆的交警电单车，储物箱开着，车灯玻璃碎裂，路上撒满零件碎片。

警方证实，两辆轿车以及一辆倾斗罗厘在上述路段发生车祸，过后又有两辆电单车在相同地点打滑。交警以及民防抵达现场处理较早的车祸时，有第三辆轿车打滑，撞上在场的一名30岁交警以及26岁救护人员。另外，两名之前打滑的电单车骑士，为避免阻碍交通，在移开电单车时，也不幸被这辆轿车撞上，两人分别是35岁以及37岁。

除了上述四人，还有另外四名涉及第一场车祸的人士受伤，他们年龄介于25岁至69岁。据悉，伤者也包括倾斗卡车司机以及第一起车祸中的其中一名轿车司机。8人在清醒的状态下被送院。

警方也在鲁莽行为导致他人重伤的罪名下，逮捕一名44岁的司机。据悉，被捕司机是第三辆轿车的司机。