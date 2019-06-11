9月10日起 汇款商禁提供借贷服务

（早报讯）女佣借贷问题令人关注，政府规定，从9月10日起，本地汇款商将禁止向女佣等个人提供借贷服务。

新加坡金融管理局昨天向所有汇款执照持有者发出通知，明文规定他们日后不能向任何个人提供预支现款或任何形式的借贷服务。不过新条例不影响重组贷款在内等现有贷款。

为了让汇款商有足够时间适应，新条例会在三个月后生效。

金融管理局答复《联合晚报》询问时指出，近期接到一些公众的反馈，指有汇款商为上门的客户提供借贷服务。

根据现有条例，只有放贷执照持有者可以提供借贷服务。律政部也规定，自去年11月30日起，所有旅居我国、年薪不超过1万元的外籍人士，向合法放贷商借钱总金额顶限为1500元。

不过，监管汇款商的外币兑换与汇款业法令并没有针对“预支现款”提供任何明文规定，不少汇款商因此走漏洞，向女佣提供高月利的借贷服务。

《联合晚报》之前报道，近两三年有汇款商提供“预支现款”（cash advance）服务，先垫钱帮女佣把钱汇到家乡，女佣每月再还期款，月利约10％。

女佣借贷问题急剧增加，2016年有1500名女佣借贷，2017年一整年达1万2000人，去年上半年激增到2万8000人。许多欠债女佣因家人急需用钱而借钱，导致债务缠身。