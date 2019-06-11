组屋当娼寮 嫖客转当“包租公”监8个月

（早报讯）嫖妓变诉苦，26岁马国嫖客向妓女抱怨在狮城钱难赚，后者出点子建议嫖客转当出租公，帮她和“姐妹”找经营黄业的地方。嫖客于是把组屋单位当娼寮出租，一个月内超过6600元租金入袋。他今早（6月11日）承认靠妓女收入为生，被判坐牢八个月。

来自马来西亚的被告白进航一共面对四项控状，指他在去年4月18日至5月17日之间，靠妓女的收入为生，以及把裕廊西41街第498座组屋的一楼单位当作娼寮经营。

根据控方所披露的案情，去年1月份，被告与一名妓女完成性交易后，两人开始聊天谈心，被告大吐苦水，抱怨在本地打工辛苦，难以赚钱。妓女听后建议，被告可找房子出租给妓女，靠收租金赚钱，妓女也把一名叫“小狼人”的联络号码交给被告。

被告过后联络小狼人，后者教导被告如何成为娼寮“出租公”，包括小狼人会找人帮被告租下组屋单位，并且介绍妓女到被告的单位“开工”。被告可收下妓女所缴付的租金，但必须支付介绍费、水电费、经纪费和两个月租金等费用给小狼人。

被告开始存钱，三个月终于有足够资本，按照小狼人的建议，从4月中开始经营娼寮。小狼人会介绍妓女给被告，被告定期上门向妓女收钱。

调查显示，至少有两名妓女向被告租房经营黄业，租下主人房的妓女得支付每天120元的租金，另一名妓女的每日租金为100元。被告在一个月内向两人收取了6600元的租金。

去年5月17日，警方接获移民与关卡局的通报，得知被告的组屋单位住着一名逾期逗留的外籍女子，以及两名提供性服务的女子。被告随后落网。（人名译音）