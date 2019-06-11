兀兰关卡车祸 骑士重伤司机被捕

（早报讯）兀兰关卡前方的汽车天桥发生车祸，白色轿车与电单车不知何故相撞，36岁马来西亚籍骑士伤重昏迷入院，28岁轿车司机因鲁莽驾驶被捕。

这起车祸发生在昨天傍晚6时11分，地点在武吉知马快速公路（BKE）往兀兰方向的道路上。

有网民事后经过上述路段，拍下视频上传面簿。

根据视频显示，一辆白色轿车停靠在右边车道，车尾严重凹陷，可见撞击力之猛烈。电单车则倒在轿车后方，电单车零件和个人物品则撒落一地。

一名男子动也不动倒卧在马路上，救护人员到场施救。一对男女也站在轿车旁，相信是司机和乘客。该段视频被上传面簿后，引起网民热议。

有目击者表示，当时白色轿车疑似走错车道，倒退行驶，未料电单车驶过闪避不及撞上，酿成车祸。

一名黄姓网民表示，事发的汽车天桥就在兀兰关卡前方，傍晚时段两条车道的汽车天桥，视交通情况而定，有时只允许电单车行驶，汽车则须使用汽车天桥下的车道过关。网民相信当时白色轿车未留意上方电子告示牌，误入电单车车道，打算倒退转入另一条车道时，不知何故被后面的电单车撞上。据网上的照片，电单车骑士和轿车的车牌都是马来西亚注册。

警方受询时证实这起车祸，36岁电单车骑士在昏迷的状态下，被送往邱德拔医院治疗，28岁司机则在鲁莽驾驶导致他人受伤的罪名下被捕，案件还在调查中。