我国自主研发 新一代装甲战车编制入役

我国自家设计与建造的新一代装甲战车编制入役，装甲车拥有更具杀伤力的武器系统，也配置全数码化网络与操作设备，将全方位提升陆军作战实力。

由国防科技局同陆军部队及新科工程联合研制的“Hunter”装甲战车昨天正式列入装甲部队行列，明年起由第42装甲营士兵率先接手操作，并在日后逐步取代装甲部队现有M113装甲车。

这款战车原于2006年构思建造，这期间推出多个原型版本并经进一步改良，最终成品得以突破数项原有局限，终于在今年交付。其中，Hunter是陆军首款备有反坦克导弹（Anti-Tank Guided Missile）系统的装甲战车，能在作战时由士兵在车内操控，锁定并击毁敌军装甲平台，大幅提高军队作战效率。以往，这类导弹由不同单位负责操控发射。

作为军队首款全数码化的装甲战车，Hunter内部操控座形同飞机驾驶舱，前方的操作员主要负责驾驶战车，后方的火炮操作员及战车指挥官并坐，这两人可透过统一的数码操控系统互换手上的职务，包括监测敌军动向、路径、发射炮弹，甚至是代为驾驶战车等。战车指挥官座位也附有独立环境视察系统，可在队友进行各自的任务时，自行继续搜索其他目标。

Hunter装甲战车内部。（梁伟康摄）

另外，Hunter外部四周也装有全视角摄像器，让内部士兵能在完全封闭的安全环境下应战。战车也备有镭射激光探测器，可在发现敌方镭射定位时发出警报，让操作员及时移动战车，躲避敌军炮火。