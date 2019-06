为海洋奔跑 300人向塑料污染说不

(早报讯)近年来,海洋塑料污染的问题越来越引起人们的关注。知名运动品牌阿迪达斯(Adidas)与国际环保组织Parley for the Oceans合作,两年前展开了环保公益活动“为海洋奔跑”(Run for the Oceans),为海洋、环保以及环境发声。

这项活动涵盖了多个国家与地区,在全球各大城市如洛杉矶、伦敦、柏林、巴黎、纽约和上海等地都举办过。我国上周六的时候在滨海湾濒水步道也举办了这项路跑活动,吸引了超过320位环境爱好者参加。

“为海洋奔跑”公益路跑活动在我国吸引了逾320名跑者。(Adidas SG提供)

记者当天早上也到场参与,跑步路线一共分为6公里以及4.8公里,使用跑步应用Runtastic记录跑步路线的话,每跑一公里Adidas就会捐出1美元(约1.36新元)给Parley Ocean School,用来教育青少年关于塑料污染的问题以及长期用途。

Adidas去年也在全球各地举办了这项公益路跑活动,全球路跑者通过Runtastic累计里程达100万公里,他们就会捐出100万美元(约136万新元)给有关国际环保组织。今年,他们为召集更多爱好海洋与环保的跑者,他们将捐出最多150万美元(约204万新元)给Parley for the Oceans,有效时间为本月8日至16日。截止今天(11日),全球一共有180万公众参与,累积里程也达到了400万公里,已远远超出了150万公里的目标。我国跑步爱好者在这项活动贡献了1万公里。

海洋的塑料污染现象十分严重,这些垃圾对海洋生物,尤其是鲸鱼、鲨鱼及鳐鱼等动物的冲击和威胁最大。国际环保组织Parley for the Oceans致力于提升对海洋生态系统关注程度,它通过与众多行业的合作,以达到终止对海洋毁灭性行为的目标。

因此Adidas三年前就与他们合作,用海洋垃圾来制造环保概念鞋,唤起全世界对海洋塑料污染的关注。

此外,Adidas在本赛季首个大满贯赛——澳洲网球公开赛时还推出了具有环保意义的海洋系列战服,这个系列的衣服、鞋子的原料大部分来自海洋塑料垃圾。

90后新生代代表人物如德国好手兹维列夫和上周在法国公开赛获得亚军的奥地利红土小王子蒂姆都穿这个系列服比赛。而两次大满贯冠军得主、西班牙名将加尔比涅身穿的这套仿佛可以一眼看见大海,她在今年三月的硬地赛事迈阿密公开赛也穿这套衣服上场比赛。

西班牙网球名将加尔比涅是Adidas代言人之一。(法新社)