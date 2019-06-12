经济师调低我国经济增长预测至2.1%

（早报讯）中美贸易战升温，导致经济师再度下调对我国今年济增长预测。

新加坡金融管理局今天发布最新经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters），经济师预测我国今年全年经济增长2.1％，低于三个月前预测的2.5％。

第一季经济同比扩张1.9％。经济师预测，第二季经济增长会低于第一季，只达1.6％。

各领域表现方面，除了建筑业外，经济师全面下调各领域增长预测，甚至预测制造业和批发零售贸易会从增长转而陷入萎缩状况，今年分别萎缩0.2%和0.3%。

经济师也预计，今年全年的通货膨胀率为0.9％，不包括住宿和私人陆路交通费的核心通胀率（core inflation）预计为1.4％，较之前调查来得低。

报告显示，受访经济师对贸易保护主义带来的下行风险更担忧，从之前调查89％，在这次调查上升至94.1％，反映了他们对当前中美贸易局势看法更悲观。超过一半经济师也认为，中国经济增长放缓是一大下行风险。

此外，更多经济师担心宏观经济下滑带来的更高风险，从之前的5.3%，调高到29.4%。

金管局是在5月21日向27名关注我国经济的经济师发出调查问卷，其中22人回复。