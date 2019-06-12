指乡村俱乐部没替健身教练缴CPF 公积金局上诉驳回

（早报讯）没有替健身教练缴交公积金，公积金局起诉裕廊乡村俱乐部，并要求俱乐部填补健身教练85个月近42万元的公积金。国家法院法官判裕廊乡村俱乐部罚款3600元，但不批准填补的申请。公积金局和裕廊乡村俱乐部，双双提出上诉。

今早高庭法官施奇恩裁决裕廊乡村俱乐部上诉得直，所缴交的罚款金额会被退款，同时驳回公积金局要求批准追讨共85个月公积金的上诉，公积金局不能向俱乐部追讨近42万元公积金款项。

高庭法官今早发表口头裁决时说，健身教练尤索夫（Mohamed Yusoff Hashim）属于“独立合约员工”，国家法院法官把他判定为受雇职员是错误的。

他提到，尤索夫和俱乐部签署合约时，双方知道之间并非雇主和雇员关系，尤索夫也了解无法从中获取公积金。

案情显示，国家法院地方法官早前判裕廊 乡村俱乐部罪成后，控方便向法官要求俱乐部填补尤索夫公积金，指从1998年12月至2016年12月，利上加利，俱乐部须填补41万6924 元。但地方法官当时已驳回申请，并说，俱乐部虽判罪成，但控状只涉及其中四个月。

辩方称，尤索夫在1998年11月1日起，是以“独立合约员工”（Independent Contractor）的身份受聘，如同其他游泳教练和网球教练一样，俱乐部不用为他缴交公积金。

国家法院地方法官当时指出，尤索夫上班时要打卡，2007年的合约给予尤索夫14天年假，训练计划和收费等课题都须经过俱乐部批准，这些例子显示俱乐部和尤索夫之间有雇主和员工关系，后来针对上述四项控状判俱乐部罪成，罚款3600元。