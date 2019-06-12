开车打电话与警展开追逐战 老板监19周

（早报讯）37岁按摩院老板边开车边使用手机被逮着，遭交警下令停车。殊不知老板车上藏有漏税烟，他猛踩油门，飞车横跨车道驶出快速公路，前后闯过七个红灯和三次逆向行驶，两度差点儿撞上其他车辆，与交警上演了长达七分钟的公路追逐战。

车子终在组屋停车场停下，老板下车向交警求情，岂料话一说完就拔腿逃跑。

在追逐约350米的距离后，交警终把被告逮捕。

被告彭新耀在国家法院承认无牌经营按摩院、危险驾驶、无牌驾驶和持有漏税烟等九项控状，昨天被判坐牢19周和罚款1万1200元。

因无法缴付罚款，被告须以额外坐牢36天取代。

这场公路追逐战发生于前年12月3日，起点在武吉知马快速公路，途经实里达快速公路，一直延续至兀兰1道。

案情显示，案发当天，被告以2500元向一名叫“阿彪”的男子购买616包漏税香烟，被告打算转卖这些香烟。

他把香烟放进汽车车尾箱，然后开车回家。

当行驶在朝兀兰关卡方向的武吉知马快速公路时，被告边开车边使用手机，结果被当时在巡逻的交警看见。

交警向被告示意停车，但被告不仅没这么做，还开始与交警展开飙车追逐战。

被告不顾其他公路使用者的安全，快速切过多个车道，转入实里达快速公路，过程中与另一辆汽车差点儿撞上和酿成车祸。

所幸被告及时避开其他车辆，驶进狭窄路肩，再转入兀兰12道，连闯两个红灯后，逆向行驶在兀兰53通道。

接着，他又闯红灯，逆向驶入兀兰16通道，再连闯四个红灯。

去到兀兰1道与32街的交界处时，被告逆向右转，终在第335座组屋的停车场停下，整个公路追逐战长达七分钟。

被告下车向交警求情，结果话一说完，他拔腿就跑。

交警紧追在后，最终在附近的第328座组屋将被告逮着，并发现被告是无牌驾驶。

马文德法官昨天下判时，斥责被告危险驾驶的行为，对其他公路使用者构成危害，法庭须给予被告严惩。（人名译音）