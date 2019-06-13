喜马拉雅山盐薄荷糖出现“山寨版”

（早报讯）深受国人喜欢的喜马拉雅山盐薄荷糖，市场上竟出现“山寨版”，厂商上网揭露四大不同之处，让公众分辨真假。

由于“山寨版”几可乱真，该糖果厂商BIG FOOT Malaysia在8日透过面簿发文，提醒公众有关“山寨版”的出现，并公开了一系列的照片，显示两版本之间的分别。

根据照片，第一个分别在与包装正面所写的“Increase Hydration · Throat Soothing · Fresh Breath”（补充水分、润喉、清新口气）的字体，正版所使用的字体较为直立，“山寨版”则是上下波浪形。

再来，在包装背面，正版把Delfi Marketing Sdn Bhd和地址紧接在一起，但“山寨版”却在两者之间空了一行。

第三，正版包装背面的食品有效期限用了颜色较深、较为显著的字体，“山寨版”的字体则较浅色。此外，厂商表示，“山寨版”所写的编号“LOT：19C02”并没有在公司的系统内。

最后，正版的包装背面显示“Manufacture in Malaysia By”，“山寨版”的包装则是“Manufacturer in Malaysia By”。

贴文上网后引起热议，超过5900多人留言，2万4000多人分享。