2024年取消中学分流后 首届毕业生将领取新证书

我国中学教育分流制在2024年起取消后，首届毕业生将领取全新的“新加坡—剑桥中学教育证书”，列出他们所修读的科目水平及成绩。

教育部长王乙康今天（6月13日）宣布了新中学毕业证书的名称，表示新证书将借助并提升两国在教育领域的良好声誉。他也以此为例说明，新英应继续深化各领域合作，共同应对全球不确定性因素。

王乙康于伦敦时间今早出席由伦敦金融城政府举办、纪念我国开埠200周年的论坛并发表讲话。

他指出，中美关系正在深刻变化，极右派民族主义和保护主义思想也在全球各地抬头，而在英国，脱欧问题则造成了巨大的不确定性。在此背景下，王乙康认为，新加坡和英国作为“天然的合作伙伴”，应各尽其责，推动志同道合的国家携手共建更紧密相连的世界。

他以教育领域为例说，新英两国向来都维持广泛而深入的合作关系，我国教育部接下来还将同英国剑桥考试委员会（Cambridge Assessment）合作，为我国制定新的中学毕业证书。

王乙康是在今年3月宣布，中学教育分流制将在2024年起取消，通过科目编班让学生根据能力修读适合自己水平的科目。这意味着，从2028年起，本地学生将不再领取N水准和O水准证书，而是会获颁新的毕业证书，证书上会列出学生所修科目水平及成绩。