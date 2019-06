(早报讯)我国国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼获颁伦敦金融城荣誉市民称号,表彰他为深化新英关系,以及对全球金融治理所作出的卓越贡献。

尚达曼本月9日起对英国伦敦做五天访问。他今天获伦敦金融城政府授予该城的最高荣誉——伦敦金融城荣誉市民称号(Freedom of the City of London)。李显龙总理于2014年访问伦敦时也曾获颁此殊荣。

尚达曼说,此称号反映了新加坡和伦敦金融城的长期伙伴关系,也认可了新加坡金融管理局官员,以及新加坡业界和伦敦金融城伙伴的贡献。他说:“我们努力建起了新的关系,发展两地的金融中心,并且为构建更高的全球标准作出了贡献。我有信心,我们的关系还会继续蓬勃发展。”