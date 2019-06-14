狮城夫妇峇厘岛遇劫 两匪落网

（早报讯）狮城年轻夫妇在峇厘岛骑史古打，遭电单车劫匪踢倒抢劫，两名劫匪已落网。一名劫匪称自己是为了“奶粉钱”抢劫。当地警方也在行动中开枪射中一名拒捕的劫匪。

《联合晚报》此前报道，清洁公司经理雅德勇俊（24岁）和妻子何慧欣（22岁，营销人员）上个月6日到峇厘岛游玩四天，共乘史古打（俗称“小绵羊”的电单车）回库塔海滩的度假别墅时遇劫。

雅德勇俊说，妻子价值1000多元的三星S10手机被抢，两人摔落史古打后，一名路人把史古打骑走，也载走了放在车上装有手表、戒指和千多元现金的背包。

《雅加达邮报》昨晚报道，当地警方在追查超过一个月后，于本周二（11日）逮捕两名涉案的男子，他们分别是23岁的琼尼和26岁的阿迪萨。

峇厘岛警方发言人安迪受询时说：“我们接获报案后，立即到案发现场勘察，并进行相关调查。我们发现两名嫌犯驾驶着一辆黑色史古打，并没有穿戴安全帽。”

安迪也透露，当时驾驶史古打的是阿迪萨，而琼尼则在后方抢走受害者的手机。阿迪萨也因在追捕过程拘捕，遭到警方开枪射中脚部。

据印度尼西亚网站“Balicitizen”报道，两人干案后，将手机脱手给另一名友人，并平分赃款。其中，琼尼称自己是为了孩子的奶粉钱，所以才会干案。

两人目前还押警局内接受调查，当地警方也还在追查史古打下落。