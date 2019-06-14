肃毒局扫毒四天 115人被捕

（早报讯）中央肃毒局在警方的配合下，在马里士他、文礼、万国、武吉巴督、友诺士、马西岭、三巴旺、黄埔、兀兰及义顺等地扫毒四天，逮捕115名涉毒人员，起获毒品总值约16万4000元。

肃毒局今天（14日）下午发文告说，该局于本月10日至今天，展开为期四天的全岛执法行动，逮捕了115名涉毒人员，并起获了冰毒约1275克、大麻1037克、海洛因85克、克他命24克、新化合致幻药17克、埃利敏5号药片269颗、爱他死药片158颗，总价值估计高达约16万4000元。

在其中一次行动中，肃毒局人员逮捕了六名相信涉毒的新加坡籍男子，并起获冰毒1206克、大麻891克、爱他死药片137颗，这些毒品估计价值高达14万3000元。

另外，执法人员昨天在新民道一带的一个组屋底层的电梯里，逮捕了两名28岁和34岁的男子，并起获冰毒159克和爱他死药片50颗。

正当执法人员准备扫荡位于同一座组屋的涉毒人员藏身处时，他们看到一名38岁的男子从厨房窗户丢下一些物品。不久，这名嫌犯竟不顾自己和他人的安危，从12楼的单位翻窗逃跑。嫌犯最终进入了9楼的一个单位，并立即被肃毒局执法人员逮捕。

过后，执法人员在这名38岁嫌犯在场的情况下，在组屋底层起获冰毒约354克，接着押送他来到藏身的住宅单位，并在单位内起获冰毒约693克和爱他死药片约87颗。

经进一步调查，肃毒局人员又随即逮捕了另外三名嫌犯。其中，在突击检查位于马林风景路（Marine Vista）一带的一个住宅单位时，执法人员逮捕了一名40岁的男嫌犯，在单位内起获了大麻约459克。与此同时，一名37岁的嫌犯来到此单位，被当场逮捕。当天深夜，执法人员又逮捕了一名31岁的嫌犯，并在他位于罗比弯（Robey Crescent）的租赁私宅单位里起获大麻约432克。

目前，肃毒局正在对所有被捕者的涉毒活动展开调查。据悉，1275克冰毒足以满足728名吸毒者为期一周的毒瘾，而1037克大麻则足以让148名嗜毒者吸食一周。