副总理王瑞杰：国人将有更多机会参与制定政策

新加坡进入政治领导换班的关键时刻，副总理王瑞杰邀请国人与第四代领导团队一同打造一个“不断以行动彰显民主的社会”，并表示下来新加坡人将有更多机会直接参与制定政策。

这是王瑞杰上个月初出任副总理后，首次阐述新一代领导班子的治理方针与领导风格，描述他们与人民之间的关系建设将如何与过去几代领导不同。

他在近40分钟的英语演讲中多次强调国人参与公共事务和实际行动的重要性。他指出，第四代领导团队下来要结合大家的力量，透过集思广益，在一些领域找出有效的解决方案。他在简短的华语讲话中也说：“这将是我们这一代人的事业。”

王瑞杰今早在新加坡管理大学出席的对话会主题为“群策群力，共创未来”，对话会400名参与者横跨各年龄阶层，包括来自商界、宗教团体、工会和职员福利团体的代表以及活跃于社会的青年领袖。

王瑞杰在讲话中也描述新加坡领导与治理风格如何从建国总理李光耀的时代开始演变，从与人民讲硬道理，一直发展至吴作栋担任总理时采取的协商式政治和李显龙总理接任后提出的包容式政治。

第四代领导班子将在不同领域与人民展开更密切合作，共同制定新方案。例如，新的公民咨询小组（Citizens’ Panel）将成立，由人力部长杨莉明与大家一同探讨如何改善工作与生活融合。王瑞杰也另提到四个合作领域：环境可持续、住屋与城市规划、青年行动，以及促进社会流动。