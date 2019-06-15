小印度巴士站血案 5男为报复砍人

五名男子把菜刀、武士刀和木棍藏在汽车行李厢，开车看见仇家在巴士站，为了报复，停车拿武器，光天化日之下砍人，导致对方右足中段部分截肢。

案件去年7月25日发生在实龙岗路，警方过后逮捕五人，其中最年轻的沙文（18岁）昨天（14日）承认三项控状，包括持危险武器纠众伤人、纠众伤人和拥有危险武器。法官基于他年纪轻，要控方提呈缓刑监视和改造所报告，案展7月5日判刑。

被告沙文的同伙分别是维特亚历山大（25岁）、阿尔俊（24岁）、哈里士（23岁）和迪尼斯古玛（28岁），他们和伤者迪尼斯（27岁）结怨，要向他报复。

案发当天下午2时15分，迪尼斯古玛开车载着被告和另外三人，汽车来到实龙岗路时，阿尔俊发现伤者坐在百老汇酒店对面的巴士站，便通知其他人，叫迪尼斯古玛把车子停在路旁。

他们下车后，打开汽车行李厢，取出一把武士刀、菜刀和木棍。阿尔俊、迪尼斯古玛和被告分别拿菜刀、武士刀和木棍。阿里士先过去巴士站，确定伤者身份后，打暗号把其他人叫过来。

被告等冲到巴士站，阿尔俊和迪尼斯古玛挥动手中的武器猛砍伤者，被告用木棍暴打伤者，维特亚历山大和哈里士没拿武器，后者还是对伤者施以拳脚。

在砍人的过程中，阿尔俊手中的菜刀掉在地上，他于是拿过被告手中的木棍继续攻击伤者。

根据医药报告，伤者右足中段（right mid-foot）部分截肢，左臂、左上背和枕骨部位划伤。

被告等攻击伤者后，把武器交给友人藏起来，然后躲在阿尔俊亲戚的家，但最后还是落网。