3男涉金字塔销售 132投资者300万打水漂

3名男子涉及金字塔式销售行为，开公司举办活动吸引公众出钱投资，本地有2500名投资者加入计划，投入1955万元资金，但有132名投资者因领不到投资款项而报警，共损失约300万元。

被告李永朝（55岁）、陈明才（58岁）和万庆元（49岁）各面对一项触犯多层行销和金字塔式销售（禁止）法令（Multi-Level Marketing and Pyramid Selling（Prohibition））的控状。

记者走访李永朝住家，他的妻子表示目前丈夫的案件已告一段落，让她松一口气，但对于其他不愿多谈。

据案情显示，3名被告在2014年2月至2015年5月间，加入一间名为Singliword私人有限公司的一个外汇交易投资计划。

他们不仅出钱投资，也招募投资者为他们的下线，以赚取回扣和利益。

为招募更多投资者加入计划，被告与另一名同谋在2015年1月10日注册一间活动公司，并以公司的名义，在国家图书馆和陈桂兰街的桂兰坊（Heritage Place）举办了两个大型的促销活动。

全球有4000个投资者，当中有2500人来自新加坡。本地投资者共投入1430万美元（约1955万新元）资金，但有投资者早在2015年5月，就无法领到投资款项。截至今年4月9日，警方共接获132个报案，损失金额约300万元。

3被告因涉及金字塔式销售行为的触法，李永朝与陈明才各被判罚款10万元，万庆元则被罚款15万元。（人名译音）