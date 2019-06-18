民防部队8年发生11起被举报“整人”事件

在民防服役人员郭俨进中士坠井丧命之前，民防部队八年内发生11起被举报的“整人”事件，包括两名“新人”遭同事逼迫跳入泵井，其中一人的父亲事后举报事件，共七人接受纪律处分。

民防人员泵井溺毙案今天在国家法院进行第七天的审讯，由控方传召民防部队第四分区司令杜英杰上校供证。

杜英杰指出，民防部队向来对“整人”（ragging）事件采取零容忍的态度，部队内也张挂“不准整人”的海报，时时提醒民防人员遵守纪律。

不过，杜英杰说，2010年至2017年期间，民防部队一共发生了11起被举报的“整人”事件，其中一起也和跳入泵井有关。

原来，在2010年5月19日，盛港消防局两名新加入的长官，被同事门逼迫跳入泵井，最后其中一人真的跳下去。其他围观的民防人员则把面包和鱼丢进井里，也有人用拖把打落井者的头部。

杜英杰透露，事后其中一名长官的父亲举报此事，民防部队调查后，对七名民防人员进行纪律处分，将他们还押民防部队拘留所长达15至23日。每次完成调查后，民防部队也会发出电邮给所有民防人员，让他们得知整人活动的调查结果与惩罚。

郭俨进中士坠井案发生于去年5月13日晚上，地点是大士南3道的大士景消防局，郭俨进当时22岁。

目前受审的两名被告分别是消防队长钟志文中尉（37岁）和副队长纳詹一级高级准尉（40岁），各面对一项教唆他人做出鲁莽行为导致他人重伤的罪状。案件续审中。