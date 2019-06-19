染赌瘾失信逾43万元 汽车销售员监42个月

（早报讯）汽车销售员染赌瘾，一个多月内失信顾客和公司43万7597元，到赌场搏杀，被判坐牢42个月。

被告陈世贤（44岁，译音）案发时是Motor Image新加坡私人有限公司的汽车销售执行员，他共面对六项失信控状。

案情显示，被告自2012年起在公司上班，职务除了向顾客推销车子外，也负责向顾客收取款项。

不过，被告染上赌瘾，将积蓄赌光，为了能继续赌博，竟指示顾客开现金支票，将支票套现后拿到赌场豪赌一番，在2017年9月30日至11月8日间失信九名顾客交给公司的34万5940元款项。

为了掩盖罪行，被告会拿新顾客交给他的现金支票去补洞，有顾客给了钱却迟迟拿不到新车，频向被告“追债”。

此外，有顾客是以折旧换新（trade-in）的方式买车，被告却游说顾客，说他私下有办法以更高价帮顾客脱售旧车，要顾客把车子交给他，他却把车卖掉套现。

五名顾客相信被告的谎言，把车子交了给他，却拿不到钱，一共损失9万2657元。

被告最后是因眼见罪行就快被揭穿而向公司自首，但他至今仍未偿还公司的损失。

出事后申请赌场自愿禁门令

已申请赌场自愿禁门令，被告感叹：自毁前程只能怪自己。

律师代被告求情时说，被告原本是个蛮成功的销售员，不料却染上赌瘾，自毁前程。

律师说，被告与妻子育有14岁、八岁和七岁的孩子，家里还有84岁老母要照顾。

律师也提到，被告是个努力且有本事的人，他后悔踏进赌场，并在出事后申请赌场自愿禁门令。