本地中学教师每周平均工作46小时 高于全球

经济合作与发展组织的调查显示，本地中学教师每周平均工作46个小时，高于全球平均的39个小时。但相较于五年前，工作时间缩短两小时。教师花较短时间处理行政工作，能投入更多时间在教学。

教与学国际调查（Teaching and Learning International Survey，简称TALIS）每五年进行一次，新加坡是第二次参与这项调查，共3280名本地中学教师通过网络问卷提供反馈。共有48个国家与地区参加调查。

相较于五年前的48个小时，最新的2018年TALIS调查反映，新加坡教师工作时间达46个小时，主要原因是行政工作减少。教师每周花在行政工作的时间从5.3个小时减至3.8个小时。日本教师的工作时间最长，达56个小时。

调查也反映各教学团队的教学情况和专业素质。与五年前相比，更多本地教师采用更广泛的教学法来培养学生的应用和自主学习。

例如，43％本地教师采用资讯科技进行教学，比五年前的30％高，但低于全球平均的53％。45％教师通过小组活动让学生解决实际问题，比五年前的33％多，全球平均是50％。

更多本地教师也采用更多元的评估方法来了解学生的进展，不限于测试。76％教师反映他们“经常或在一定程度上”这么做，比五年前多4个百分点，全球平均是80％。

经济合作与发展组织也肯定新加坡对教师培训的重视。98％本地教师在一年内参与过至少一项培训活动，高于全球平均的94％。

不过，更多教师觉得有必要加强培训，帮助有特殊学习需要的学生。20％本地教师反映对这方面培训的高需求，比五年前多了5个百分点。35％教师参加过这方面的培训，高于五年前的23％，全球平均是43％。

教育部副教育总司长（课程）孙桭炜指出，调查结果令人鼓舞，反映教师对教育的热忱以及对培训的重视。工作时间减少也反映教育部通过科技应用等在减少行政工作量的成效。他认为，工作量会依各地区国情和文化不同而有所差异，很难以一个数字定义什么才是“最正确”的工作时间。