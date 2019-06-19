马国计划在新柔长堤建行人道 我国交通部：未接到正式计划书

柔佛政府计划在新柔长堤建设1.2公里长的人行走道，预计耗资1500万马币（约491万新元）。

据马来西亚媒体报道，柔佛政府觉得有必要建设走道作为安全措施，因为许多人铤而走险，步行越过长堤以避免困在车龙内。

对此，新加坡交通部发言人答复《联合早报》询问时指出，目前新加坡那一方的长堤已在马路旁设有人行道。

发言人说：“尽管我们还未收到任何正式的计划书，马来西亚也对此计划还未与我们沟通，我们欢迎马来西亚那一方建设有盖走道，连接柔佛关税、移民及检疫设施（CIQ）和新加坡的人行走道。”